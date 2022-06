Stars wie Rudolf Buchbinder, Anna Vinnitskaya, Vadim Gluzman, Martin Stadtfeld und Selina Ott kündigen die Karlsruher Meisterkonzerte für die kommende Saison an.

Das Programm spannt einen Bogen von der großen klassisch-romantischen Orchesterliteratur über Werke der Alten Musik und der Moderne bis hin zu zeitgenössischen Eigenarrangements. Mit drei festen Partnerorchester geht die Reihe der Karlsruher Meisterkonzerte im November in die nächste Spielzeit.

Der Finne Pietari Inkinen leitet in diesem Jahr nicht nur den Bayreuther Ring, er tourt auch mit seinem Orchester, der Deutschen Radio Philharmonie. Im Karlsruher Konzerthaus geht es am 19. November auf „Nordlandreise“: die in Schweden mit der himmelsstürmenden Konzertouvertüre Stenhammars beginnt, uns über die Rhythmen des „Hallig“, dem norwegischen Springtanz in Griegs Klavierkonzert weiter nach Dänemark führt, wo sie mit einem Meisterwerk Nielsens, seiner fünften Sinfonie, ihren Abschluss nimmt. Am Flügel: Rudolf Buchbinder.

Neuer Chefdirigent Shwartz dabei

Die Rheinische Philharmonie kommt mit ihrem neuen amerikanischen Chefdirigenten Benjamin Shwartz am 10. Dezember und kündet von „Von Zaren und Schelmen“. Zu hören sind Rimski-Korsakows Suite aus „Das Märchen vom Zaren Saltan“, Mieczysław Weinbergs Trompetenkonzert B-Dur (op. 94), Hummels Trompetenkonzert E-Dur und „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Strauss. An der Trompete spielt Selina Ott, die mit nur 20 als erste Frau den ersten Preis im Internationalen ARD Musikwettbewerb gewann.

Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz spielt am 17. Dezember „Fantasien zum Advent“ mit Simon Höfele als Solisten. Mit „Pathos“ ist das Konzert des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie am 21. Januar überschrieben, das Tschaikowskys „Pathétique“, den „Duft des ersten Schnees“ in Sibelius 6. Sinfonie und Strauss’ Burleske bringt. Mit dabei: Senkrechtstarter Alexander Krichel am Klavier. „Große Emotionen“ verspricht für 11. Februar die Deutsche Radio Philharmonie mit Anna Vinnitskaya am Klavier mit Rachmaninows zweitem Klavierkonzert c-Moll und Tschaikowskys „Schicksalssinfonie“.

Zwei Klavierabende mit Dupree und Stadtfeld

Zum Saisonende am 26. Mai 2023 fährt noch einmal die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz über den Rhein. Mit dabei: der israelische Geiger Vadim Gluzman und ein Programm unter dem Titel „Das große Tor von Kiew“ mit Schostakowitschs erstem Violinkonzert und Mussorgskis beliebten „Bildern einer Ausstellung“. Am Pult steht der Belgier David Reiland.

Für die beiden Klavierabende in der Reihe der Meisterkonzerte sind Frank Dupree, der am 10. November „Romantisches“ verspricht, und Martin Stadtfeld mit seinen ganz „Persönlichen Noten“ (10. März 2023) verpflichtet worden.

Im Netz: www.karlsruhe-klassik.de