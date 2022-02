Mozart ist die Reihe der Landauer Meisterkonzerte in diesem Jahr gewidmet. An jedem Abend steht ein anderer seiner Schaffensorte im Mittelpunkt. Am Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr ist das Wien. Im Sommer 1788 bezog Mozart die schönste Wohnung seines Lebens: ein Gartenpalais im Wiener Alsergrund. Dort schrieb er zwischen Springbrunnen und Hecken sein Divertimento für drei Streicher. Boris Garlitsky (Violine) und Alexander Hülshoff (Violoncello) spielen es mit Sào Soulez Larivière an der Viola. Außerdem das Es-Dur-Klavierquartett mit den Laufkaskaden der Geige. Karten gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus und an Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, online unter www.ticket-regional.de/landau.