Der mit Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport des 1. FC Kaiserslautern, befreundete Reiner Hör hat viele Fußballspiele bestritten und gesehen. An eine Reise erinnert sich Rülzheims Bürgermeister besonders gerne. 1997 machte sich eine Rülzheimer Mannschaft mit einer Europafahne auf den Weg ins polnische Bogacica.

Reiner Hör (69) hat als Fußballer viele Erfolge gefeiert. Gerade war Rülzheims Ortsbürgermeister in Zusammenhang mit dem 1. FC Kaiserslautern gefragt, wegen seiner Freundschaft mit dem Geschäftsführer Sport, dem aus Rülzheim stammenden Thomas Hengen. Hör plauderte darüber in der Fernsehsendung SWR-Sport. Sein schönstes Spiel? Mit dem SV Rülzheim fieberte er bei mehreren Aufstiegen mit. Eine Partie im knapp 1000 Kilometer entfernten polnischen Bogacica ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben. Das Spiel war vor 24 Jahren.

Hörs politischer Weggefährte und Freund Franz Pietruska regte einen Besuch in seiner oberschlesischen Heimat an. Hör fragte bei den Alten Herren des SV Rülzheim an und stieß auf offene Ohren. Viele Spieler mit ihren Familien meldeten sich für die Reise in das kleine Dorf an. Hör engagierte noch Emil Kühlmann und seinen Arbeitskollegen Manfred Geiß als Spieler. Er erinnert sich: „Durch meine Arbeit in der Kandeler Verwaltung war ich vom dortigen europäischen Flair angetan. Daher habe ich einfach mal eine blaue Europafahne für die Fahrt eingepackt.“

Schwierigkeiten an der Grenze

Damals musste ein Gesamtvisum beantragt werden. Dennoch gab es an der Grenze Schwierigkeiten. Die 50-köpfige Reisegruppe musste nochmals Zollgebühren entrichten. Auf der Hinfahrt machten die Rülzheimer Station in der tschechischen Hauptstadt Prag, sie übernachteten auf einem Hotelschiff.

In Polen stieß den Südpfälzern eine Welle der Herzlichkeit entgegen. Empfangen wurden sie mit Kaffee und Kuchen im Kindergarten. Die Gastgeber, jeder sprach etwas deutsch, freuten sich über Hörs Europafahne und bestanden darauf, dass sie zum Spiel gehisst wird.

In dritter Halbzeit unterlegen

Um 17 Uhr begann das Spiel. Mehrere Hundert Zuschauer waren da, das Regionalfernsehen berichtete. „Die Polen wollten unbedingt ein Teil des gemeinsamen Europas werden, das hat man deutlich gemerkt“, erzählt Hör. Er hatte den Rülzheimer Schiedsrichter Richard Dörzapf mitgenommen. Die Gastgeber hatten bereits ein Gespann organisiert. Schließlich einigten sich beide Seiten darauf, dass das Spiel von zwei Schiedsrichtern und zwei Assistenten geleitet wurde.

Die Führung der Gastgeber glich Manfred Geiß, der frühere Libero der Sportfreunde Dierbach, aus. Mit dem linken Fuß verwandelte er einen Eckball direkt. Nach der Halbzeit warteten die Spieler lange auf die vier Unparteiischen. „Sie kamen mit belegter Stimme aus der Kabine, sie hatten gemeinsam eine Flasche Wodka geleert“, sagt Hör und lacht. Rüdiger Haase schoss Rülzheim mit 2:1 in Führung, die Gäste stellten in der zehnten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Endstand her. Die Rülzheimer konnten sich die lange Nachspielzeit nicht erklären. Der polnische Referee klärte sie auf: „Solche Spiele müssen unentschieden enden“, soll er gesagt haben.

Bier vom Fass und Wodka

Dass nach dem Spiel nur drei Duschköpfe mit kaltem Wasser vorhanden waren, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Am Abend aßen alle gemeinsam in der örtlichen Schule. Es gab Bier vom Fass und Wildschweinbraten sowie viel Wodka. Hör: „In der dritten Halbzeit waren wir deutlich unterlegen. Die Polen waren viel trinkfester als wir.“

Aus dieser Begegnung entwickelten sich viele Freundschaften. Beim zweiten Besuch 2012 erstrahlte der Ort in neuem Glanz, neue Gebäude wie die Schule waren entstanden. Beim Rülzheimer Heimatfest 2015 liefen die polnischen Nachwuchsspieler in ihren Trikots beim Umzug mit. Hör erzählt: „Ich hätte gerne eine offizielle Gemeindepartnerschaft gegründet, doch dies konnte ich politisch nicht durchsetzen.“

IN Germersheim und Herxheim gespielt

Seine eigene Laufbahn als Fußballer hatte er bereits mit neun Jahren unterbrechen müssen. Wegen Tuberkulose weilte er ein ganzes Jahr in einer Klinik im Allgäu. Mit 14 begann er wieder. Mit dem späteren Nationaltorhüter Rudi Kargus bestritt er 1968 eine Partie in der Südwestauswahl als Mittelstürmer.

Beim FV Germersheim (1973 bis 1975) spielte Hör ein Jahr in der 1. Amateurliga, der dritthöchsten Klasse des Landes. 1979 stieg er mit dem SV Viktoria Herxheim als Meister der Verbandsliga in die Oberliga auf, der Trainer hieß Fritz Plivelitsch. Mit 30 Jahren beendete Hör seine Laufbahn. Beim SV Rülzheim war er 15 Jahre Leiter der Alten Herren, später noch mehrere Jahre Geschäftsführer.

Mit der Familie von Thomas Hengen verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Daher stand Hör ihm bei allen Transfers und finanziellen Fragen während der Laufbahn als Spieler beratend zur Seite.

Seit 2014 nur noch Ortsbürgermeister

Nach Volks- und Handelsschule hatte Hör eine Verwaltungsausbildung bei der Gemeinde Rülzheim begonnen. Später wechselte er zur Verbandsgemeinde Kandel, dort war er von 1989 bis 2006 als geschäftsführender Beamter tätig.

2006 wurde er zum Verbands- und Ortsbürgermeister in Rülzheim gewählt. Seit 2014 ist er nur noch Ortsbürgermeister. Nach dieser Legislaturperiode soll Schluss sein. In seiner knappen Freizeit geht er auf den Crosstrainer oder in die heimische Sauna. Hör ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.