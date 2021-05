Fast 40 Jahre ist es her. Michael Detzel, in der C-Jugend hatte er beim FSV Steinweiler mit Fußball begonnen, saß beim Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der B-Klasse auf der Bank. Die Begegnung mit dem VfR Sondernheim hat sich ihm eingeprägt.

Am Sonntag, 31. Mai 1981, ist auf dem Neupotzer Sportplatz die Hölle los. 2500 zahlende Zuschauer, mit den Frauen und Kindern dürften es rund 4000 Zuschauer sein, sehen das Entscheidungsspiel um die Fußball-Meisterschaft der B-Klasse Germersheim zwischen dem VfR Sondernheim und dem FSV Steinweiler. Mittendrin ist Michael Detzel.

Steinweilers heutiger Ortsbürgermeister war damals 18 Jahre alt. Es war die wohl größte Kulisse, die in der Geschichte des südpfälzischen Fußballs bei einem unterklassigen Spiel verzeichnet wurde. Die RHEINPFALZ sprach damals von einem „dramatischen Spiel“, in dem sich die Germersheimer Vorstädter in der zweiten Hälfte der Verlängerung mit 3:2 durchsetzten.

Steinweilers damaliger Trainer Gerhard Fichtmüller erinnert sich: „Es war ein Highlight wider Willen. Dieses Spiel hätte gar nicht zu sein brauchen.“ Denn fünf Spieltage vor Rundenschluss führte der FSV im direkten Aufeinandertreffen zur Pause mit 3:0. Die Rasenspieler drehten nach dem Wechsel den Spieß um: 3:3. Somit hatten beide Teams am Saisonende 46:14 Punkte. Für den Zweiten gab es damals noch kein Aufstiegsrecht.

Einer von drei Ersatzspielern

Detzel begann erst in der C-Jugend mit dem Fußball. Vorher hatten es seine Eltern nicht erlaubt. Er kam im Laufe der Saison 80/81 zu mehreren Einsätzen, dies hat ihn sehr stolz gemacht. Er war beim Entscheidungsspiel einer von drei Ersatzspielern. Zwei durften damals nur eingewechselt werden.

Beim FSV wurde alles getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Am Spieltag war morgens Treffen. Masseur Wigbert Deus lockerte bei jedem Spieler die Muskeln. In der Kabine wurde die Musik aufgedreht. Die Partie wurde gefilmt, das war ein Novum.

Emotionsgeladen

Der FSV kam gut ins Spiel. Nach einer Viertelstunde setzte sich Franz Noll auf dem linken Flügel durch, seine Flanke verwertete der mitgelaufene Rolf Rück zum 1:0. Nach einem weiten Ball sorgte Sondernheims Rösch in der 30. Minute per Kopfball für den 1:1-Halbzeitstand. Durch das 1:2 von VfR-Spielertrainer Kirchmer gleich nach Wiederanpfiff ließ sich der FSV nicht entmutigen. Noll schloss nach einer Stunde ein sehenswertes Solo zum 2:2 ab. Beide Teams kämpften verbissen um den Sieg, die Partie wurde emotionsgeladen. Der Jockgrimer Schiedsrichter Ochsenreither leitete hervorragend. In der 90. Minute hatte Steinweiler die große Siegchance, doch gleich drei Spieler verpassten die Flanke von Bernd Gaab. Schließlich sorgte Rösch nach einem Freistoß per Kopf für das entscheidende 3:2 für die Rasenspieler.

Zu diesem Zeitpunkt hatte jede Elf nur noch neun Feldspieler auf dem Platz. VfR-Akteur Nenning hatte Rot gesehen, Peter Kropfinger vom FSV brummte eine Zeitstrafe ab.

Knöchelbruch 1999

„Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an das Spiel denke. Direkt danach hetzte ich nach Kastellaun, weil ich bei der Bundeswehr meine Grundausbildung absolvierte“, erinnert sich Kropfinger. Nach dem Spiel stimmte Fichtmüller das Lied „Aber eins, aber eins, das bleibt bestehn, der FSV wird niemals untergehn“ an. Detzel meint: „Dieses Spiel hat gezeigt, dass der FSV in seiner Geschichte immer wieder schmerzliche Niederlagen verkraftet hat und gestärkt zurückgekommen ist.“

Bei den folgenden Titelgewinnen stand Detzel als Spieler auf dem Platz. 1984 folgte der Kreispokalsieg durch ein 8:7 nach Elfmeterschießen gegen den SV Hatzenbühl in Hayna. 1985 feierte Detzel mit Spielertrainer Helmut Gurlin nach zwei Vizemeisterschaften den lang ersehnten Titel und somit den Aufstieg in die A-Klasse. 1991 gelang der erneute Aufstieg mit Trainer Kurt Weiss.

1999 beendete ein Knöchelbruch die Karriere Detzels. Er begann später mit Tennis. Ein Vereinswechsel kam nie in Frage. Von 1981 bis 1990 war er Schatzmeister, danach jeweils fünf Jahre stellvertretender und Erster Vorsitzender. Bei der Erstellung der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen im Jahr 2004 half er fleißig mit.

Seit 27 Jahren im Gemeinderat

Detzel ist 58 Jahre alt und seit 2014 Ortsbürgermeister von Steinweiler. Zuvor war er fünf Jahre Erster Beigeordneter. Seit 27 Jahren sitzt er für die CDU im Gemeinderat. Er ist seit 22 Jahren verheiratet und hat Zwillingskinder im Alter von zwölf Jahren. Der Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Landauer Firma Wickert folgte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Ludwigshafen. Er arbeitet heute als Systemgestalter bei Daimler-Benz in Wörth. Er ist für Analyse und Design von IT-Prozessen verantwortlich, entwickelt Softwaresysteme hauptsächlich für internationale Projekte.

Aus zeitlichen Gründen kann Michael Detzel nicht mehr bei jedem Spiel „seiner“ Rott-Kicker dabei sein. Der Bürgermeister konstatiert: „Ich bin mächtig stolz auf diesen Verein. Er hat in den unterschiedlichsten schwierigen Situationen immer wieder enormen Zusammenhalt bewiesen und ist fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Ort.“