Kneipenbesuch in Neustadt, Schinken an der Schnur im Zugabteil, der Wolkenbruch in Berlin. Kurt Geörger, Ortsvorsteher in Schaidt, fallen viele Details ein, wenn er an das DFB-Pokalendspiel von 1996 denkt. Nach dem Abstieg des 1. FC Kaiserslautern aus der Bundesliga waren die Fans „ziemlich gedätscht“.

Kurt Geörger, Ortsvorsteher in Schaidt, hat schon unzählige Fußballspiele auf dem Betzenberg in Kaiserslautern verfolgt. Er war auch beim Pokalfinale 1991 in Berlin, das der 1.