Rambergs Bürgermeister war glühender Fan des 1. FC Kaiserslautern. Er und sein heutiger Beigeordneter rieben sich vor 31 Jahren im Berliner Olympiastadion die Augen: 3:0 führte der FCK im Pokalendspiel gegen Bremen. Dann begann das große Zittern. Heute ist das Verhältnis von Jürgen Munz zum FCK abgekühlt.

45 Minuten ungläubiges Staunen, die zweite Hälfte Zittern bis kurz vor dem Kollaps: So erlebte Rambergs Bürgermeister Jürgen Munz am 19. Mai 1990 das DFB-Pokalfinale in Berlin. Der 1. FC Kaiserslautern gewann mit 3:2 gegen Werder Bremen.

Munz erinnert sich gut an dieses Spiel und die damalige Zeit, er war glühender Fan des 1. FCK. „Als ,Pälzer Bu’ hat man das in die Wiege gelegt bekommen. Wir waren oft mit dem Fanclub aus Annweiler auf dem Betzenberg.“ Einzig zu feiern gab es Ende der 1980er-Jahre wenig. Das änderte sich, als in Berlin die Mauer fiel und der 1. FCK sich anschickte, seine Trophäenschränke zu füllen. Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, gewann der Bundesligist sein Achtelfinalspiel im DFB-Pokal mit 2:1 gegen Köln, erinnert sich Munz an die „wichtige Zeit für Deutschland“ und für seinen Herzensverein, der da noch tief im Abstiegskampf steckte.

Privatzimmer gebucht

Erst als Karl-Heinz Feldkamp für Gerd Roggensack auf der Trainerbank Platz genommen hatte, ging es in der Rückrunde mit dem FCK aufwärts. „Deshalb haben wir auch auf den Titel gehofft, als wir nach Berlin gefahren sind“, erzählt der Ramberger.

Damals hatte der da 26-Jährige für sich und seinen Kumpel, den heutigen Ramberger Beigeordneten Thomas Dietrich, Karten für das Finale in Berlin bekommen. Die beiden planten das Wochenende: „Das war alles nicht so leicht wie heute, ohne Internet“, erzählt Munz. Über das Fremdenverkehrsamt buchten sie ein Privatzimmer in Berlin und staunten nach der Anreise am Freitag vor dem Spiel nicht schlecht: Es lag in einem Hochhaus, in der Wohnung einer über 80 Jahre alten Dame. Sie hatte den beiden Pfälzern ihre Nähstube vermietet.

Kotelett mit Rotkraut

Doch diese sahen die beiden ohnehin nicht allzu lange. Für den Abend hatten sie sich mit einer Berliner Familie verabredet, die sie von deren Urlauben in Ramberg kannten. Es ging in eine typische Eckkneipe. „Das Bier floss in Mengen“, berichtet Munz und lacht. „Der Heimweg war mühsam.“

Am nächsten Tag führten die Berliner die Pfälzer über die geöffnete innerdeutsche Grenze zum Alexanderplatz in ein Lokal. Es gab Kotelett mit Rotkraut und Kartoffelpüree. Danach schliefen sich die FCK-Fans in Frau Schmölkes Nähzimmer aus, um fit für das Finale zu sein.

Tore wie im Rausch

Beeindruckend war für Munz das altehrwürdige Olympiastadion. Er hatte einen Platz recht nah am Spielfeld. Dann ging alles wie im Rausch: 1:0 Labbadia, 2:0 Labbadia – und dann noch Kuntz: 3:0 für den FCK nach 30 Minuten. „Das fühlte sich so unwirklich an wie die erste Hälfte beim 7:1 der Nationalmannschaft 2014 gegen Brasilien“, sagt Munz heute. „Wir haben uns die Augen gerieben: So eine Führung gegen die Pokalmannschaft der damaligen Zeit.“

Aber das Spiel war noch nicht zu Ende: Frank Neubarth überwand FCK-Keeper Gerald Ehrmann in der 54. Minute zum ersten Mal, Torjäger-Routinier Manfred Burgsmüller in der 72. Minute zum zweiten Mal. Es begann das große Zittern: „Es gab im Stadion keine Gesänge mehr, nur noch rhythmisches Klatschen. Die Anspannung war für alle kaum noch auszuhalten.“ Plötzlich fiel Burgsmüller der Ball fünf Meter vor dem Tor auf den Fuß. Das musste gegen die nun drückend überlegnen Bremer das Ende für die Titelhoffnungen des FCK sein – doch dann ein Raunen, die Erleichterung: Der 40-jährige Werderaner schoss das Leder drüber!

Total erschöpft

15 Minuten später war der 1. FC Kaiserslautern zum ersten Mal deutscher Pokalsieger. Munz erlebte den ersten Titel seiner Roten Teufel mit. „Wir waren mitten drin im Trubel, aber damals lief keiner auf den Platz. Auf dem Weg zur U-Bahn wurde der Titel von den Fans mit ständigen La-Ola-Wellen gefeiert. Wir sind noch kurz in die Stadt, waren aber total erschöpft.

Direkt nach Kaiserslautern

Am nächsten Morgen stand die Rückfahrt in die Pfalz an. Nicht aber nach Ramberg, sondern direkt nach Kaiserslautern, wo die Ramberger am Rathausbalkon mit Kallis Teufeln feierten. Ehe Munz und Dietrich „glücklich, aber sehr erschöpft“ ins Bürstenbinderdorf zurückkehrten. Im Gepäck unvergessliche Erlebnisse: „Die Namen der Spieler damals sind mir alle noch geläufig. Die der Mannschaft von vor fünf Jahren dagegen nicht“, hebt Munz den Legendenstatus hervor, den sich die Elf von damals bei ihm erworben hat.

Erfolgloses Werben

Heute ist Munz’ Liebe zum FCK abgekühlt: „Da ist zum einen die Leistung, zum anderen auch das Alter, mit dem sich die Interessen etwas verlagern.“ Der 57-Jährige hat Zwillinge, die 19 Jahre alt sind und beim SC Ramberg kicken. Beiden hatte er versucht, die Liebe und Leidenschaft zum FCK zu vermitteln, nahm sie schon als Drei- und Vierjährige mit auf den Berg. Erfolglos: Sie sind Bayern-Fans. Was Munz auch am schwachen sportlichen Abschneiden des FCK in den vergangenen Jahren festmacht: „Aber wenigstens schauen sie ab und an noch ein FCK-Spiel und haben den FCK als zweites Team im Herzen“, erzählt der Vater. Seit 2014 ist er Bürgermeister seiner Gemeinde. Er hat mangels Talent das Kicken nach der A-Jugend beendet und war dann im Männergesangverein, bis 2002 sogar als Vorsitzender. Seitdem ist die Familie der Mittelpunkt.

Heute liebt „das typische Dorfkind“ auch die Gartenarbeit. Ausgleich zu seinem Beruf als Konstrukteur und Werkzeugbauer beim Spielwarenhersteller Klein. Er ist – wenn es die allgemeine Lage wieder zulässt - gerne auf Festen unterwegs.

Zur Sache

