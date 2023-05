Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tischtennis war sein Spiel. Seit fast 27 Jahren ist Ernst Spieß Ortsbürgermeister in Albersweiler. Er denkt sofort an den Frühlingstag im März 1982. An das Uefa-Cup-Rückspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid, das die Pfalz verzückte.

Ein kühler Frühlingstag in Albersweiler. Karten für dieses Spiel auf dem Betzenberg hatte die Gruppe, seitdem klar war, dass der 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid