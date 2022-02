Die bewegende Komödie „Mein Blind Date mit dem Leben“ nach dem gleichnamigen Film und Roman von Saliya Kahawatte zeigt das a.gon Theater am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, in der Wörther Festhalle. In den Hauptrolle spielen Ursula Buschhorn und Benedikt Zimmermann.

Sie erzählt nach einer wahren Geschichte von Saliya Kahawatte, dem die Ärzte sagen, dass er bald völlig erblinden wird. Nach Ansicht seiner Eltern die Schule verlassen und in einer Blindenwerkstatt arbeiten. Saliya aber will sein Abitur machen, studieren und ein selbstbestimmtes Leben führen. Er erhält einen Ausbildungsplatz in der Gastronomie und meistert wider alle Erwartungen mit Hilfe wohlgesinnter Kollegen die Herausforderung. 15 Jahre lang verschweigt er seine Behinderung, will in der Welt der Sehenden alleine zurechtkommen. Fingerspitzen, Ohren und Intuition ersetzen seine Augen. Doch geht nicht endlos gut. Der echte Saliya Kahawatte, der in der Nähe von Osnabrück aufwächst, verliert mit 15 Jahren einen Großteil seines Sehvermögens durch eine progressive Netzhautablösung. Heute er erfolgreich als Motivationstrainer, Coach und Autor.

Karten

Tickets gibt es bei der Stadtverwaltung Wörth telefonisch unter 07271 131100, per Mail an kulturtickets@woerth.de und online über https://ticket.rheinpfalz.de/.