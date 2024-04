Ein Linienbus-Fahrer hat in Mittelbiberach (Kreis Biberach) mehrere Autos zusammengeschoben, eine Laterne umgefahren und so einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagmorgen vor einer Kurve einen medizinischen Notfall. Daraufhin verlor die Kontrolle über den Bus. Ein Fahrgast stürzte und verletzte sich leicht, auch der 52-jährige Fahrer kam in eine Klinik.

Mittelbiberach (dpa/lsw) - Das Fahrzeug schob mehrere geparkte Autos ineinander, fuhr die Laterne um und beschädigte außerdem einen Zaun und eine Mauer. Der Schaden wird insgesamt auf rund 60.000 geschätzt.

Mitteilung der Polizei