Nach einem Crash mit zwei Wohnmobilen muss die Feuerwehr einen Fahrer. Was hinter dem Unfall steckt und wie es den Beteiligten geht.

Calw (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Wohnmobile in Calw sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 59-jähriger Fahrer war am Mittag vermutlich infolge einer medizinischen Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Wohnmobil eines 82-Jährigen. Der geschätzte Schaden beträgt 200.000 Euro.

Der 59-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Schwere seiner Verletzungen blieb zunächst unklar. Seine 55-jährige Mitfahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. In dem anderen Wohnmobil wurden der 82-jährige Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt.

An beiden Wohnmobilen entstand ein Totalschaden. Ein Auto, das am Straßenrand geparkt war, wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Die gesamte Straße blieb nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Am Nachmittag wurde sie wieder freigegeben.