Heftiger Regen setzt ein, ein Mann verliert die Kontrolle über seinen Wagen - und löst gleich mehrere Zusammenstöße im Zollernalbkreis aus.

Bisingen (dpa/lsw) - Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 nahe Bisingen (Zollernalbkreis) teils schwer verletzt worden. Die Straße war stundenlang gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein 51 Jahre alter Autofahrer hatte am Montag wohl wegen Starkregens die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte gegen die Mittelleitplanke. In der Folge wurden vier weitere Autos in den Unfall verwickelt. Gegen eines prallte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, andere bremsten ab oder fuhren aufeinander auf. Eine Fahrerin kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik, die anderen Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Es entstand ein Schaden von etwa 130.000 Euro.