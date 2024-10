Zwei Männergruppen gehen aufeinander los und sind nicht zimperlich. Schlagwerkzeuge und Messer sind im Spiel. Am Ende gibt es mehrere Verletzte.

Leutkirch/Landkreis Ravensburg (dpa/lsw) - Zwei Gruppen sind in Leutkirch im Allgäu aufeinander losgegangen. Dabei wurden mindestens vier Menschen verletzt. Zu dem Streit zwischen Männern im Alter zwischen 17 und 24 Jahren kam es laut Polizei am Sonntag am Bahnhof. Während der Schlägerei sollen Schlagwerkzeuge und Messer verwendet worden sein.

Ein 23-Jähriger wurde durch Messerstiche verletzt, zwei weitere Beteiligte erlitten Frakturen im Gesicht beziehungsweise an einer Hand; ein vierter Mann wurde im Gesicht verletzt.

Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Zwei von ihnen sind wieder auf freiem Fuß. Ein 17-Jähriger soll zum Haftrichter. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Gegen die weiteren Tatverdächtigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.