Mehrere Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Freiburg

Auf einer Brücke in der Unistadt stößt eine Straßenbahn mit einer Kehrmaschine zusammen. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr rücken aus.

Freiburg (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einer Kehrmaschine sind in Freiburg mehrere Menschen verletzt worden. Darunter waren laut Polizei der Fahrer der Reinigungsmaschine sowie ein Arbeiter, der vorausging. Zudem seien mehrere Fahrgäste in der Straßenbahn verletzt worden. Das Deutsche Rote Kreuz kümmerte sich nach eigenen Angaben um fünf Menschen, von denen drei in Krankenhäuser kamen. «Weitere Fahrgäste waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort», teilte die Feuerwehr mit.

Den Polizeiangaben zufolge waren die Fahrzeuge auf einer Brücke kollidiert, auf der nur Straßenbahnen fahren. Der Sachschaden liege geschätzt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehr sicherte die Straßenbahn laut dem Einsatzbericht so, dass sie nicht wegrollen konnte, der Stromabnehmer wurde eingefahren. Die kleinere Kehrmaschine sei umgestürzt. Ausgelaufene Betriebsstoffe seien mit Bindemittel abgestreut worden.