Am frühen Mittwochmorgen brennt es in einem Gefängnis im Süden Baden-Württembergs. Laut Polizei verursachten Insassen das Feuer. Zahlreiche Kräfte sind im Einsatz.

Lörrach (dpa/lsw) - Bei einem Brand im Lörracher Gefängnis sind mindestens vier Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch berichtete, wurden drei Insassen und ein Polizeibeamter wegen Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt.

Den Angaben zufolge wurden am frühen Mittwochmorgen Möbel in einem Zimmer mit zwei Gefangenen der JVA in Brand gesetzt. Die Polizei ermittele, wer das Feuer entzündet hatte. Die beiden Insassen gehören zu den Leichtverletzten, ebenso ein weiterer Gefangener in einer anderen Zelle der Strafanstalt, wie ein Sprecher berichtete.

Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz und löschten die Flammen nach kurzer Zeit. Es wurde «Zelle für Zelle geöffnet», um nach den Gefangenen zu schauen, wie der Sprecher sagte.

In dem Gefängnis in Südbaden sind Angaben einer Polizeisprecherin zufolge 68 Insassen, in dem betroffenen Bereich waren zur Zeit des Brandes acht Gefangene. Die Insassen wurden nach Ende des Einsatzes wieder in ihre Zellen gebracht.