Gleich mehrere Unfälle gibt es am Morgen auf der Autobahn im Kreis Lindau. Was die Polizei schon dazu weiß.

Weißensberg (dpa/lby) - Nach mehreren Unfällen ist die Autobahn 96 bei Weißensberg in Schwaben gesperrt. Diese seien vermutlich aufgrund der Witterung passiert und würden recht nahe beieinander liegen, sagte ein Sprecher vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Wie viele Fahrzeuge beteiligt sind und ob es Verletzte gibt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Weitere Informationen zu den Unfällen im Kreis Lindau nahe der Grenze zu Baden-Württemberg könnten demnach im Laufe des Vormittags vorliegen.