Schauspieler Samuel Koch (35) wollte mit seinem Showabend «Schwerelos» in mehreren Städten auftreten, doch nun entfallen viele Termine. Lediglich die Shows in Stuttgart und München sollen stattfinden. Andernorts wurden zu wenige Karten verkauft. «Das ist natürlich sehr, sehr schade», sagte der aus Rheinland-Pfalz stammende Koch der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Ziel der Show sei es, gute Werte zu vermitteln und auch zu unterhalten. «Ich gebe da nicht auf.»

Berlin (dpa) - Koch äußerte Verständnis für Publikum und Veranstalter. «Aufgrund der allgemeinen Kostenexplosionen wurde unsere Produktion immer teurer, während die Zuschauer aus nachvollziehbaren Gründen ihr Geld zusammenhalten und erst sehr kurzfristig entscheiden, ob sie ein Ticket kaufen oder nicht», teilte Koch in einem Statement der Peter Rieger Konzertagentur mit.

Die Veranstalter bräuchten hingegen Planungssicherheit. «In der Mehrzahl der Städte hat der Kartenvorverkauf bis zum Stichtag leider nicht gereicht. Deswegen mussten wir uns mit schwerem Herzen entscheiden, die Tour bis auf die Shows in Stuttgart und München abzusagen», wurde Koch zitiert. Das schmerze sein Team und ihn sehr.

«Doch wir geben nicht auf. Als Wettkämpfer lernt man aus Niederlagen mehr als aus Siegen», wurde Koch zitiert, der seit einem Unfall in der ZDF-Show «Wetten, dass..?» 2010 im Rollstuhl sitzt.

Seine Show heißt «Schwerelos - Wie das Leben leichter wird». Die Show wolle sich auf die Suche begeben, wie das Leben leichter werde und man die Kraft des Umdenkens nutzen könne. «Auch ich habe in meinem Lebens gewisse Abwehrkräfte entwickelt, die ich mit den Zuschauern teilen möchte», sagte Koch am Telefon. Er wolle mit einem Konzept zurückkommen, das besser zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage passe.

Ältere Informationen zur geplanten Tour

Terminübersicht bei eventim.de