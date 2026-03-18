Unbekannte entleeren in Ravensburg die Tanks von rund einem Dutzend Firmenfahrzeugen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ravensburg (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Ravensburg mehrere tausend Liter Diesel gestohlen. Die Täter haben bei rund einem Dutzend Fahrzeugen von zwei Firmen im Gewerbegebiet den Tank aufgebrochen und dann den Kraftstoff abgeschlaucht, wie die Polizei mitteilte. Zum Abtransport des Diesels haben die Unbekannten demnach wohl ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.