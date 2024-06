Gerstetten (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) ist ein Schaden von rund 4,8 Millionen Euro entstanden. Ein Bürogebäude und eine Produktionshalle seien komplett ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Lagerhallen wurden demnach durch die Flammen so stark beschädigt, dass sie einstürzten. Rund Hundert Feuerwehrleute versuchten die Flammen am frühen Sonntagmorgen unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Mitteilung Polizei