Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Reutlingen sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Das Feuer sei in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, woraufhin viel Rauch entstand, teilte die Polizei mit. Fünf Senioren mussten das Haus verlassen. Drei von ihnen wurden leicht verletzt. Eine Person wurde durch eine Rauchvergiftung den Angaben zufolge schwer verletzt. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar.

