Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind beim Brand eines Rohbaus in Hechingen (Zollernalbkreis) entstanden. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Laut einer Mitteilung der Polizei waren am Mittwochnachmittag über 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Hechingen (dpa/lsw) - Den Angaben nach brach das Feuer bei Arbeiten auf dem Dach des mehrstöckigen Firmenneubaus aus. Der Brand habe sich im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl ausgeweitet. Die Nachlöscharbeiten dauerten laut dem Sprecher bis zum Abend an. Der Rettungsdienst versorgte vor Ort zwei Arbeiter wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei