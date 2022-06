Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Samstag zu mehreren Flächenbränden im Landkreis Karlsruhe ausgerückt. Am Epplesee in Rheinstetten war am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Feld in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Passanten hatten zunächst versucht das Feuer zu löschen. Allerdings fachte der Wind die Flammen weiter an.

Rheinstetten/Malsch (dpa/lsw) - Fast zeitgleich kam es in Malsch zum Brand eines Kornfeldes. Im Bereich des Modellflugplatzes brannte laut Feuerwehr ein etwa zwei Hektar großes Stoppelfeld. Später kam es in Kraichtal-Oberöwisheim ebenfalls zu einem Flächenbrand. Menschen wurden bei den Bränden, deren Auslöser ebenfalls unklar waren, nicht verletzt.

Landesweit kam es am Samstag zu mehreren kleineren Bränden aufgrund von Hitze und Trockenheit. Am Sonntag könnte es erneut bis zu 37 Grad heiß werden. Der DWD gab die Waldbrandgefahr im Südwesten als hoch bis sehr hoch an.

PM