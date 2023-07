Drei Dachstühle haben in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg gebrannt, in zweien ist ein Blitz eingeschlagen. Ein Blitz ist im Kreis Ludwigsburg in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen und hat einen Brand ausgelöst. Die Bewohner konnten sich am Dienstagabend in Sicherheit bringen, sodass niemand bei dem Brand verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar, die Bewohner mussten privat unterkommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro.

Steinheim/Kappelrodeck/Stuttgart (dpa/lsw) - Auch in Kappelrodeck im Ortenaukreis hat in der Nacht auf Mittwoch ein Blitz den Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand gesetzt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch brannte der Dachbereich einer leerstehenden Stuttgarter Doppelhaushälfte. Das Feuer hatte sich auf das Dach der angrenzenden Haushälfte ausgebreitet, bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnten. Die Bewohner der Haushälfte blieben unverletzt. Wie es zu dem Feuer kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Nach einer ersten Schätzung liege der Schaden bei mehreren 10.000 Euro.

