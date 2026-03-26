Baden-Württemberg Mehrere 100.000 Euro Schaden nach Brand auf Mülldeponie
Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Müllentsorgungsunternehmen in Ravensburg ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Arbeiter hatten beim Schreddern von Müllsäcken eine Explosion gehört, in deren Folge eine Maschine in Brand geriet, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten die Arbeiter, das Feuer mit Bauschutt zu ersticken.
Das Feuer konnte gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile der Deponie verhindert werden. Wie es genau zu dem Brand kam, blieb vorerst unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung kam es rund um die Deponie zu Verkehrsbehinderungen.