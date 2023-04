Neun Jahre ist es her, dass John Lees’ Barclay James Harvest im Mußbacher Schwimmbad auftreten sollten. Das Konzert fiel damals kräftig ins Wasser. Jetzt ist die Truppe erneut angekündigt – für ein Konzert im trockenen und sturmsicheren Neustadter Saalbau.

Das Datum 6. September 2014 dürfte vielen Fans aus der Region bis heute in Erinnerung sein. Die Songwriterin Christina Lux hatte ihren Auftritt im Vorprogramm bereits absolviert, als in der Umbaupause aus dem Nichts ein Gewitterregen niederging, der so heftig war, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen sofort abgebrochen wurde und die rund 2000 Konzertbesucher das Gelände fluchtartig verließen. Instrumente und Teile der Beschallungsanlage erlitten erhebliche Schäden. Der schwer enttäuschte John Lees musste unverrichteter Dinge abreisen.

Seither hat man von ihm und seiner Band fast nichts mehr gehört. Das 2013 aufgenommene Studioalbum „North“ ist das einzige geblieben. Nur einige wenig beachtete Livemitschnitte sind noch erschienen. Jetzt aber will es der 76-jährige Sänger und Gitarrist John Lees es noch einmal wissen und geht zum letzten Mal auf Konzertreise mit Keyboarder Jez Smith, Bassist Craig Fletcher und Schlagzeuger Kevin Whitehead.

Lees ist einer der Gründer der Progressive-Rockband Barclay James Harvest. Mit dem Bassisten und Sänger Les Holroyd sowie den inzwischen verstorbenen Woolly Wolstenholme am Keyboard und Mel Pritchard am Schlagzeug feierte er von Mitte der 70er- bis Anfang der 90er-Jahre weltweit große Erfolge.

1998 kam es zur Trennung wegen „musikalischer Differenzen“, wie es hieß. „Les (Holroyd) und ich komponierten, jeder für sich, und dabei haben wir uns immer weiter voneinander entfernt. Was wir schrieben und auf die Bühne brachten, war nur noch schwer miteinander zu vereinbaren“, sagte Lees einmal dem Autor dieser Zeilen. Und: „Irgendwann kam es zum Streit zwischen uns, dessen Folgen bis heute nachwirken.“

Lees rief die Gruppe Barclay James Harvest Through the Eyes of John Lees ins Leben, Holroyd Barclay James Harvest feat. Les Holroyd. Lees: „Ich wollte damit meine persönliche Sicht auf die Songs aufzeigen. Les hat einen anderen Weg eingeschlagen. Les lebt gerne die kommerziell erfolgreiche Seite von Barclay James Harvest aus, während wir eher den progressiven Weg gehen. Dazu spielen wir ausschließlich die Stücke, die ich geschrieben habe.“ Und dazu gehören „Mockingbird“, „Child of the Universe“, „Loving Is Easy“ und „Hymn“.

Termin

Freitag 21. April, 20 Uhr, im Neustadter Saalbau. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch im Internet.