Das Verkehrsministerium erhöht die Mittel für den Bau und die Sanierung von Straßen und kommunalen Brücken im Südwesten. In das Förderprogramm für das laufende Jahr seien 81 Projekte mit einem Volumen von rund 217 Millionen Euro aufgenommen worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Ein Schwerpunkt sei die Modernisierung von Brücken und die Schaffung verkehrsberuhigter Ortsmitten. Im Vorjahr standen insgesamt für alle 78 Projekte lediglich 68 Millionen Euro zur Verfügung.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitteilung