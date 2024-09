Mehr als 40.000 Musikbegeisterte feiern in Baden-Baden beim «SWR3 New Pop Festivals». Zum Abschluss darf sich die britische Indie-Band The Last Dinner Party ganz besonders freuen.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Mehr als 40.000 Musikbegeisterte sind in Baden-Baden beim «SWR3 New Pop Festivals» gewesen. Zum Abschluss bekam die britische Indie-Band The Last Dinner Party auf der Open-Air-Bühne den «SWR3 New Pop Award» von Festivalchef Gregor Friedel überreicht, wie der SWR mitteilte. Außerdem traten unter anderem Sea Girls, Mark Ambor, Dylan und Tom Walker auf.

Das Musikfestival fand zwischen dem 12. und 14. September 2024 statt. Die nächste Ausgabe des Festivals findet vom 18. bis 20. September 2025 statt.