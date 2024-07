Ein Sturm zieht über Freiburg. Die Feuerwehr muss deswegen mehr als 30 Mal ausrücken.

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Wegen eines Unwetters ist die Feuerwehr im Stadtgebiet Freiburg am Montagabend zu 35 Einsätzen ausgerückt. Hauptsächlich habe es sich dabei um abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume gehandelt, teilte ein Sprecher mit. Demnach seien keine Menschen verletzt worden. In einem Fall blockierte ein umgestürzter Baum einen Zug der Breisgau S-Bahn. 48 Menschen wurden aus der Bahn geholt und mit Taxis an die geplanten Haltestellen gebracht.