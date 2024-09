In einem Carport bricht ein Feuer aus. Die Flammen greifen auf das Haus über – und sorgen für einen hohen Schaden.

Ulm (dpa/lsw) - Ein geschätzter Schaden von mindestens 200.000 Euro ist beim Brand eines Carports und Wohnhauses in Ulm entstanden. Der Carport, in dem wohl Baumaschinen und Baustoffe gelagert waren, habe in der Nacht aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Demnach dehnten sich die Flammen auf das angrenzende, in Bau befindliche Einfamilienhaus aus. Hinweise auf Brandstiftung gab es den Angaben nach zunächst nicht. Die Zufahrtsstraße war laut Polizei rund acht Stunden lang voll gesperrt.