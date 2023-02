Creglingen (dpa/lsw) - In einem Schweinezuchtbetrieb in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) sind bei einem Brand bis zu 1800 Ferkel verendet. Von dem Feuer am Sonntagnachmittag seien nach ersten Erkenntnissen nur die Ställe betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwischen 1500 und 1800 Ferkel habe man nicht mehr aus den Flammen retten können. Menschen sind demnach nicht zu Schaden gekommen. Zur Brandursache war vorerst nichts bekannt.