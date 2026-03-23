Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, kassiert schon mal Punkte in Flensburg - und ärgert sich. Falls es hilft: Es trifft etliche. Und ein Geschlecht ganz besonders oft.

Flensburg (dpa) - Wer in Deutschland über eine rote Ampel fährt oder erheblich zu schnell unterwegs ist, der kassiert Punkte. Je nachdem, wie schwer der begangene Verstoß war, können 1, 2 oder 3 davon im sogenannten Fahreignungsregister in Flensburg fällig werden. Einzelfälle sind das keineswegs: Allein aus Baden-Württemberg standen zum Jahresende mehr als 1,31 Millionen Verkehrssünder in den Dateien des Kraftfahrtbundesamts (KBA). Das entspricht einem leichten Anstieg um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten des KBA hervorgeht.

Besonders auffällig: Die Zahl der Einträge ins Register steigt bei den Frauen stärker als bei den Männern. Mehr als 70 Prozent der Verkehrssünder sind Männer, hier legen die Zahlen um 0,5 Prozent zu. Bei den Frauen fiel das prozentuale Plus im Vergleich zum Vorjahr mit 1,5 Prozent stärker aus.

Deutschlandweit standen knapp 10,17 Millionen Menschen und damit 0,5 Prozent mehr als im Januar 2025 im Fahreignungsregister. Die meisten Verkehrssünder kamen neben Baden-Württemberg aus den beiden anderen bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern.