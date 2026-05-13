Gerätturnen, Trampolin, Shows und ein Festzug: Mehr als 12.000 Sportler verwandeln Konstanz von heute an in eine Turn-Hochburg. Auch eine frühere Europameisterin ist mittendrin.

Konstanz (dpa) - Mit mehr als 12.000 aktiven Teilnehmern startet in Konstanz und Kreuzlingen die größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs: das Landesturnfest. Bis zum 17. Mai werden Tausende Besucher am Bodensee erwartet. Die Eröffnung findet heute (19.00 Uhr) mit einem Festzug und einer Feier im Konstanzer Stadtteil Klein Venedig statt.

«Ich bin mit den Landesturnfesten in Baden-Württemberg aufgewachsen und freue mich sehr, dass ich jetzt als Botschafterin etwas zurückgeben kann», sagte die frühere Europameisterin Elisabeth Seitz. «Der Turnsport mit seinen Werten fasziniert und hat Vorbildfunktion, insbesondere für die vielen jungen Menschen in den Vereinen.» Die 32-Jährige kündigte an, an allen Tagen vor Ort zu sein. Die Veranstalter sehen in ihr eine Verbindung zwischen Spitzen- und Breitensport.

Wettkämpfe und Mitmachangebote

An fünf Tagen stehen Wettkämpfe an, darunter Gerätturnen, Trampolin, Rhönrad, Faustball und Beachvolleyball. Höhepunkt ist ein Bundesliga-Wettkampf im Gerätturnen der Frauen am Samstag. Zudem sind Mitmachangebote und Shows wie die Turnfestgala geplant.

Laut Veranstalter beteiligen sich 675 Vereine aus Deutschland sowie aus mehreren europäischen Ländern und Kanada. Es werden rund 2.000 Helfer im Einsatz sein. Das Landesturnfest findet alle zwei Jahre statt. Ausrichter sind abwechselnd der Badische Turner-Bund und der Schwäbische Turnerbund.