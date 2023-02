Wer zum Valentinstag Blumen sprechen lässt, tut das im Südwesten mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Import aus den Niederlanden. 93,5 Prozent aller Schnittblumen, die im vergangenen Jahr aus dem Ausland nach Baden-Württemberg eingeführt wurden, stammten nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamts aus diesem Nachbarland Deutschlands. Das waren mehr als 362 Millionen Stück. Bei Rosen kamen den Angaben zufolge fast 96 Millionen aus den Niederlanden und damit gut 85 Prozent aller Rosen-Importe.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im vergangenen Jahr kamen etwa 387 Millionen frische Schnittblumen im Wert von fast 124,7 Millionen Euro aus dem Ausland nach Baden-Württemberg, wie die Statistiker in Stuttgart am Montag weiter mitteilten. Die Herkunftsländer seien neben der Niederlande vor allem Kenia, Italien, Äthiopien, Ecuador und das Vereinigte Königreich. Die «Königin der Blumen» habe mit 29 Prozent oder gut 112,4 Millionen an allen importierten Schnittblumen den größten Anteil ausgemacht.

Rote Rosen stehen zwar wie keine andere Blume für die Liebe. Allerdings sind sie gerade rund um den Valentinstag besonders teuer.

