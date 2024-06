Bei Ermittlungen zu organisiertem Fahrraddiebstahl hat die Polizei in und um Freiburg seit März mehr als Hundert mutmaßlich entwendete Zweiräder mit einem Gesamtwert von rund 300.000 Euro sichergestellt. 26 davon fanden die Ermittler bei Durchsuchungen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Zusammenhang mit einem 31 und einem 41 Jahre alten Mann, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Freiburg (dpa/lsw) - Die zwei Tatverdächtigen sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft, heißt es in einer Mitteilung dazu. Der 41-Jährige soll an gewerbsmäßigem Diebstahl in Freiburg und im Freiburger Umland beteiligt gewesen sein. Beim zweiten Verdächtigen bestehe der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei. Geprüft werde nun, inwiefern auch die anderen sichergestellten Räder den Tatverdächtigen zuzuordnen sind.

PM