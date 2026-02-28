Ein Autofahrer kommt plötzlich von der Spur ab, stößt gegen einen Lastwagen und stirbt. Die Polizei glaubt aber nicht, dass der Mann an den Verletzungen des Unfalls gestorben ist.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ist ein Autofahrer leblos von Einsatzkräften in seinem Wagen gefunden worden. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der Mann nicht an den Folgen des Unfalls gestorben ist – vielmehr vermuten die Ermittler einen medizinischen Notfall als Todesursache.

Wegen des Notfalls sei der 54-Jährige mit seinem Wagen von der Spur abgekommen, mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schließlich auf dem Standstreifen stehen geblieben. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Neben dem Mann soll auch eine 55 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen gesessen haben. Sie blieb unverletzt.