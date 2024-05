Aalen (dpa/lsw) - Unbekannte sind in eine Zahnarztpraxis in Aalen eingebrochen und haben teure medizinische Geräte gestohlen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf knapp 250.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor sollen die Einbrecher in der Nacht zu Samstag ein Loch in den Zaun geschnitten und eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen haben. Weil sie in dem unteren Stockwerk wohl keine Wertgegenstände gefunden hätten, seien sie in die Zahnarztpraxis im Obergeschoss gegangen, vermuteten die Ermittler.

Mitteilung der Polizei