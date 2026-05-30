Der Vertragspoker hat offenbar ein Ende gefunden. Die Zusammenarbeit des VfB Stuttgart mit Torjäger Deniz Undav wird wohl fortgesetzt.

Stuttgart (dpa) - Fußball-Nationalspieler Deniz Undav soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart um zwei Jahre verlängert haben. Demnach seien sich die Schwaben mit ihrem Torjäger noch vor dessen Abreise zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einig geworden, meldeten Sky und die «Bild»-Zeitung.

Undavs Gehalt soll von 4,5 Millionen Euro auf bis zu 6 Millionen Euro ansteigen. Hinzu kommt offenbar eine Einmalzahlung im niedrigen einstelligen Millionenbereich bei Vertragsunterschrift.

Aktuell bereitet sich Undav mit der Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf die WM vor. Der torgefährlichste deutsche Angreifer der Saison hatte nach dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München (0:3) am vergangenen Wochenende bereits Andeutungen über eine mögliche schnelle Einigung gemacht. Ihm sei es wichtig, noch vor Turnierstart Klarheit zu haben, hatte der 29-Jährige zuletzt erklärt.