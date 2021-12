Annika Müller von der LG Rülzheim hat bei den deutschen Crosslauf-Meisterschaften im Willy-Lemkens-Sportpark Sonsbeck unter 63 Starterinnen der U18 den 43. Platz belegt. Die 16-Jährige bewältigte die 4,1 Kilometer in 18:10 Minuten. Ihr jüngerer Bruder Tim siegte über 2,1 Kilometer bei den 13-Jährigen in 7:41 Minuten. Das bedeutete in der Gesamtwertung der Schüler M12/13 den zweiten Rang hinter Leo Kleesiek vom LAV Kassel (7:39). Der Landauer Lorenz Herrmann (LG Region Karlsruhe) trat ebenfalls auf der Mittelstrecke an. Der 21-Jährige, der in den USA studiert, erreichte in 13:40 Minuten den fünften Platz in der Klasse U23. Er sei in den USA die Crosssaison im Spätjahr gelaufen, meist acht bis zehn Kilometer auf Golfplatzterrain, sagte Herrmann, der im gemeinsamen Feld mit den Männern Schwierigkeiten hatte, seine U23-Konkurrenten auszumachen. Er hofft, am 6. Januar ohne Schwierigkeiten in die USA zurückfliegen zu können. Carsten Bresser aus Rhodt, Mountainbike-Achter der Olympischen Spiele 2000, stellte nach 16:10 Minuten fest: „Ich bin am Limit gelaufen. Der Boden war lehmig und sehr schwer.“ Bresser startet für den TuS Heltersberg, er belegte den 25. Platz in der Altersklasse M50-55.