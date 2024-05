Die Hakro Merlins Crailsheim eisen David McCray aus dem Trainerstab der Ludwigsburger los. Der 37-Jährige unterschreibt einen ligaunabhängigen Vertrag.

Crailsheim (dpa/lsw) - David McCray wird neuer Trainer der Hakro Merlins Crailsheim. Der in Speyer geborene 37-Jährige habe einen ligaunabhängigen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, teilte der Club am Donnerstag mit. Zuletzt gehörte McCray zum Trainerstab der MHP Riesen Ludwigsburg, für die er einst auch lange als Spieler aktiv war. In Crailsheim folgt er auf den Finnen Jussi Laakso.

Die Crailsheimer waren in der vergangenen Saison sportlich aus der Basketball-Bundesliga abgestiegen. Allerdings können sie noch auf ein Wildcard-Verfahren hoffen, da aus der Zweiten Liga nur die Fraport Skyliners aus Frankfurt aufsteigen werden.

McCray habe «mit seiner Idee von Basketball, seiner Energie und seiner Leidenschaft vom ersten Gespräch an so sehr überzeugt, dass direkt das Gefühl aufkam, dass da einer ist, der genauso tickt wie wir», sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat.

Vereinsmitteilung