Real Madrid gewinnt durch zwei Strafstöße in der Liga bei San Sebastián. Zwei Topstars zeigen sich nervenstark vom Punkt. Am Dienstag will Real in der Champions League gegen Stuttgart gewinnen.

San Sebastián (dpa) - Die Fußballstars Kylian Mbappé und Vinícius Júnior haben Real Madrid eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart beschert. Die beiden Top-Stars führten den spanischen Rekordmeister im Auswärtsspiel in der Liga bei Real Sociedad San Sebastián mit jeweils einem verwandelten Elfmeter zum 2:0 (0:0).

Real belegt in der Tabelle den zweiten Platz mit einem Punkt Rückstand auf den von Hansi Flick trainierten FC Barcelona, der an diesem Sonntag (16.15 Uhr) beim FC Girona antritt.

Zuerst traf der Brasilianer Vinícius Júnior nach einem Handspiel im Strafraum zum 1:0 (58.). Dann ließ sich der Franzose Mbappé die große Chance vom Punkt zum 2:0 (75.) nicht nehmen, nachdem Vinícius im Strafraum gefoult worden war. Laut Datenanbieter Opta war es das erste Mal seit 2019, dass zwei verschiedene Real-Profis in einem Ligaspiel zwei Elfmeter verwandelt haben. Madrid hatte aber auch Glück, weil San Sebastian mehrfach Aluminium traf.

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison empfängt Real am Dienstag (21.00 Uhr) den deutschen Vizemeister VfB Stuttgart. Auch die Schwaben durch das 3:1 bei Borussia Mönchengladbach neues Selbstvertrauen getankt.