Die Lieder von Mayra Andrade haben es mit Dummachine und elektronischem Pep auf Tanzbarkeit abgesehen. Aber da ist immer auch noch etwas Besonderes: exotische Klänge, die Leichtigkeit von Grooves, die sich in sanften Wellen treiben lassen, und immer die samtige, aber präsente Stimme der Sängerin.

Mayra Andrade ist weit herumgekommen: Sie wurde 1985 im kubanischen Havanna geboren als Tochter von Diplomaten, die von den Kapverdischen Inseln stammen, wo Mayra Andrade aufgewachsen ist. Später lebte sie im Senegal, Angola, Deutschland und Frankreich.

Vor allem ihre Zeit auf den Kapverden hat sie geprägt, der dortigen Kultur fühlt sie sich am stärksten verbunden. Auf der Inselgruppe vor Westafrika gibt es eine enorme Vielfalt an musikalischen Einflüssen und Stilen. Vor allem das nahe Afrika, aber auch die früheren Eroberer aus Portugal haben Spuren hinterlassen. Bis heute ist Portugiesisch die Amtssprache, Umgangssprache ist das Kapverdische Kreol, in beiden Sprachen singt Mayra Andrade.

Eine Prise Afrobeat

Das hat vor ihr die berühmte Cesária Évora gemacht, die „barfüßige Diva“, die von 1941 bis 2011 lebte. Wenn Mayra Andrade als ihre Nachfolgerin betitelt wird, ist das für die 36-jährige Sängerin einerseits schmeichelhaft, andererseits auch etwas ärgerlich, wie sie in einem Interview erzählt hat. Das ist verständlich, weil sie einen anderen Sound und Groove hat und zu Recht als eigenständig wahrgenommen werden will.

Die Musik von Évora klingt sehr viel traditioneller, ihre Lieder sind akustisch gehalten und geprägt vom melancholischen Fado der Portugiesen. Andrade aber hat moderne Einflüsse aufgenommen: Ihre Musik klingt lateinamerikanisch, darin groovt eine Prise Afrobeat, und da schleichen sich ein paar Jazzakkorde ein.

Jeder Song sollte eine Seele behalten

Andrades erstes Album „Navega“ erschien 2006 und gewann im selben Jahr den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Das jüngste Album „Manga“, ihr fünftes, hat die Sängerin nach einer längeren Pause veröffentlicht, in der sie sich sammeln und reflektieren wollte. Mitgewirkt hat der französische Produzenten Romain Bilharz, der unter anderem mit Juliette Gréco sowie mit vielen afrikanischen Künstlern wie Denise aus Madagaskar, Sarz aus Nigeria und Kiff No Beat von der Elfenbeinküste gearbeitet hat.

Die Zusammenarbeit war spannungsvoll. „Romain und die Leute von der Elfenbeinküste wollten meine Musik immer vereinfachen, um sie kommerzieller zu machen, und ich habe gleichzeitig Wert darauf gelegt, dass jeder Song seine Seele behält. Das Interessanteste an unserer Arbeit war, die richtige Balance zu finden zwischen meinen Wurzeln und dem sogenannten zeitgenössischen Mainstream-Sound“, erzählte Andrade 2019 dem „Folker“-Magazin.

Das Fernweh ein bisschen stillen

Dabei will Andrade durchaus heraus aus der Weltmusik-Nische und gibt zu, mehr auf eingängigere, etwas weniger komplexe Musik zu setzen, als auf den früheren Alben zu hören war. Und so gibt es auch elektronische Sounds, elektrische Gitarren, mehr Tanzbarkeit und ein bisschen Drummachine.

Was aber nicht bedeutet, dass die Musik jetzt allzu poppig und trivial geworden wäre. Und es gibt auch melancholische Lieder. Die Sängerin hat es geschafft, ihre Musik populärer zu gestalten, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen. Das Ergebnis lohnt sich zu hören und stillt ein wenig das Fernweh dieser Tage.

Termin

Mayra Andrade und Band spielen am 21. Juli um 20.30 Uhr im Tollhaus Karlsruhe.