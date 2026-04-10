Baden-Württemberg Maybrit Illner hört gerne Techno

Radio Regenbogen Award
Illner überrascht mit einer musikalischen Vorliebe.

Privat schaltet Moderatorin Maybrit Illner mit elektrischen Beats ab. Die Musik von zwei Künstlern hört sie besonders gern.

Rust (dpa) - Welche Musik hört eine Polit-Talkshow-Moderatorin privat? Maybrit Illner (61) muss nicht lange überlegen: «Ich bin ein Fan von Techno tatsächlich», sagte sie beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust. Mit am liebsten hört sie demnach Musik der DJ-Brüder Paul und Fritz Kalkbrenner. «Ich liebe die Kalkbrenners, also beide.» Musik sei ein großer Teil von ihr, so die 61-Jährige. «Mit Musik verbinde ich das halbe Leben.»

Die Moderatorin wurde beim Radio Regenbogen Award als Medienfrau 2025 ausgezeichnet. Sie moderiert seit 1999 die ZDF-Sendung «Berlin Mitte», die 2007 in «maybrit illner» umbenannt wurde. Für ihre journalistische Arbeit wurde die 61-Jährige mehrfach ausgezeichnet.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Radio Regenbogen Alle Themen
x