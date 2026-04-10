Privat schaltet Moderatorin Maybrit Illner mit elektrischen Beats ab. Die Musik von zwei Künstlern hört sie besonders gern.

Rust (dpa) - Welche Musik hört eine Polit-Talkshow-Moderatorin privat? Maybrit Illner (61) muss nicht lange überlegen: «Ich bin ein Fan von Techno tatsächlich», sagte sie beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust. Mit am liebsten hört sie demnach Musik der DJ-Brüder Paul und Fritz Kalkbrenner. «Ich liebe die Kalkbrenners, also beide.» Musik sei ein großer Teil von ihr, so die 61-Jährige. «Mit Musik verbinde ich das halbe Leben.»

Die Moderatorin wurde beim Radio Regenbogen Award als Medienfrau 2025 ausgezeichnet. Sie moderiert seit 1999 die ZDF-Sendung «Berlin Mitte», die 2007 in «maybrit illner» umbenannt wurde. Für ihre journalistische Arbeit wurde die 61-Jährige mehrfach ausgezeichnet.