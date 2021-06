Neu ist: Alle Wettbewerbe beginnen und enden am Sportplatz mit einem der Lage angepassten Hygienekonzept. In letzter Sekunde hätten sie die Genehmigung erhalten, teilten die Veranstalter um Frank Schmidt mit. Die Höllenberg-Trail-Trophy (HTT) am Samstag, 3. Juli, in Spirkelbach sei eine der ersten Breitensportveran-staltungen nach der Pandemie-Zwangspause.

Die 400 Startplätze in sechs Wettbewerben waren ruckzuck vergeben. In mehreren Startblöcken gehen 142 Teilnehmer in den Trail-Run, darunter Jonas Lehmann, der Sieger des achten Wettbewerbs 2019. Gelaufen werden zwei Schleifen, erstmals über den Rindsberg mit einer knackigen Passage bei der Prälatenkammer und danach von einer anderen Seite als gewohnt über den Höllenberg.

Der Mountainbike-Trail (90 Teilnehmer) führt über Rinds- und Höllenberg und hat einen Singletrail-Anteil von gut 60 Prozent. „Ideale Bedingungen für all diejenigen, die mit Fahrtechnik glänzen können“, heißt es. Wer wolle, könne Lauf- und MTB-Trail nacheinander absolvieren.

Wettbewerb für Genussbiker

Auch beim Brunnen-Lauf für Einsteiger und beim Bambini-Lauf für Mädchen und Jungen bis elf Jahre sind die Strecken angepasst. Erstmals ist ein Wettbewerb „für Genussbiker“ dabei: eine Marathonstrecke, auf der es nicht um Sieg und Platzierung geht. Die Strecke führt zunächst in Richtung Hauenstein und nach 24 Kilometern zurück nach Spirkelbach, wo jedermann die klassische HTT-Strecke anhängen kann, nur die erste Schleife um den Rauhberg oder die gesamte Runde.

Zeitplan

Von 12 bis 14.30 Uhr: Start zum MTB-Marathon (ohne Zeitnahme)

12.30 Uhr: Bambini-Lauf/900 Meter

13 Uhr: Brunnen-Lauf/5 km

14 Uhr: Trail-Lauf/10 km

16 Uhr: Bike-Trail/25 km