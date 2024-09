Drei Veranstaltungen kündigt das Konzerthaus in Karlsruhe in den kommenden Wochen an. Musik und Comedy stehen auf dem Plan.

Max Raabe und das Palastorchester spielen am Donnerstag, 12. September. Sein neues Album „Wer hat hier schlechte Laune“ handelt von Liebe und Verwirrung, von Glück und Zweifel, von Euphorie und Unsicherheit. In seinen Liedern singt Max Raabe zum Beispiel vom kleinen Glück unter den Birken am Feldrain, von einer Zufallsbegegnung im Zug sowie von dem Vertrauen, dass das Leben nach schwierigen Zeiten auch wieder gut wird.

Weiter geht es am Sonntag, 15. September, mit Elena Uhlig und Fritz Karl. „Beziehungsstatus: erledigt“ heißt der Titel ihres Programms, bei dem sie keine Facette des unerschöpflichen Themas Liebe auslassen. Das Schauspielerpaar befasst sich mit der leidenschaftlichen Verliebtheit, dem ehelichen Beziehungsleben und den Abgründen des Trennungsschmerzes und beweist dabei, dass Komik und Tiefsinn einander nicht ausschließen müssen. Neben eigenen Texten von Elena Uhlig tragen sie unter anderem auch Texte von Erich Kästner, Kurt Tucholski oder Paulo Coelho vor.

Am Samstag, 21. September, lässt Konstantin Wecker gemeinsam mit dem Pianisten Jo Barnikel und der Cellistin Fany Kammerlander seine vergangenen Jahrzehnte musikalisch Revue passieren. In seinem kammermusikalischen Programm „Lieder meines Lebens“ gewährt der Münchner Musiker sehr persönliche Einblicke in sein Schaffen. Das Publikum darf sich an diesem Abend zudem auf die eine oder andere Überraschung mit fast schon vergessenen Songs freuen.

