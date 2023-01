Die Trauerfeiern für den verstorbenen Max Markgraf von Baden sollen am 12. und 13. Januar im Salemer Münster abgehalten werden. Das teilte das Haus Baden am frühen Dienstagmorgen mit. Die erste Trauerfeier sei offen und insbesondere für Wegbegleiter, Freunde und Bekannte sowie aktuelle und ehemalige Mitarbeiter und Pensionäre gedacht. Die zweite Trauerfeier sei für den Familienkreis, befreundete Häuser sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur vorgesehen.

Salem (dpa/lsw) - Max Markgraf von Baden war am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren in Schloss Salem am Bodensee gestorben. Er war seit dem Jahr 1963 Chef des ehemals regierenden Großherzoglich Badischen Fürstenhauses gewesen, das von 1112 bis 1918 im badischen Teil des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg die Landesherren gestellt hatte. Sein Nachfolger ist Bernhard Markgraf von Baden, der bisherige Erbprinz.

