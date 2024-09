Im September und im Oktober werden in der Pfarrei Heilige Anna Edenkoben in der Weyherer Pfarrkirche wieder sonntäglichen Matineen durchgeführt. Am Sonntag, den 8. September, eröffnet der Musiker Jörg Martin Schreieck-Hans die Konzertreihe mit dem Konzert „Gott und die Welt“. Am 22. September spielt der Weyherer Organist Werner Braun Werke von Smetana und Bruckner, deren 200. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert. Dasselbe gilt auch für Peter Cornelius. Werke von ihm und Motetten von Bruckner bringt am 6. Oktober das Weyherer Vokal-Ensemble zu Gehör. Den Abschluss der Reihe bildet ein Konzert des Trios „Fara del bene“ am Sonntag, den 20. Oktober. Der Eintritt zu den Konzerten, die 20 bis 30 Minuten dauern, ist frei. Die Matineen sind immer um 10.30 Uhr.