Eine Matinee in der Reihe „Keramik im Wandel der Zeiten“ wird am Sonntag, 24. Oktober, 11 Uhr, im Künstlerhaus Edenkoben angeboten. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz lädt zu einem Vortrag mit Bildpräsentation ein: „Faszination Keramik“ mit Ingrid Vetter, der Kuratorin der Sammlung Hinder/Reimers, die sei 2005 auf Schloss Villa Ludwigshöhe beheimatet ist. Vetter begibt sich auf einen imaginären Gang durch die im Moment wegen der Sanierung nicht zugängliche Ausstellung im Gewölbekeller. Die Sammlung „Moderne Keramik des 20. Jahrhunderts“ dokumentiert die Geschichte der Keramik in der Bundesrepublik von 1950 bis 1990. Vetter zeigt Arbeiten wegweisender Künstler wie Jan Bontjes van Beek, Arno Lehmann, Walter Popp, Beate Kuhn, Ingeborg und Bruno Asshoff, Dieter Crumbiegel, Robert Sturm, Karl und Ursula Scheid und Lotte Reimers. Der Eintritt ist frei.