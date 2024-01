Wegen mutmaßlich massenhaft entwendeter Gitterboxen ist einem Mannheimer Unternehmen ein Millionenschaden entstanden. Gegen zwei Männer seien Haftbefehle erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie werden des besonders schweren Falls des Diebstahls verdächtigt. Die Ermittler ordnen dem Duo die mutmaßlichen Diebstähle von mindestens 172 Gitterboxen zu. Mit zwei weiteren Komplizen sollen die 43 und 60 Jahre alten Männer seit November die Boxen in einem Lastwagen vom Firmengelände geschafft und danach zum Verkauf angeboten haben.

Mannheim (dpa/lsw) - Zu welcher Tageszeit dies geschehen sein soll und ob die Männer Firmenmitarbeiter waren, dazu machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Ermittler stellten 179 Gitterboxen am Mannheimer Hafengelände sicher. Insgesamt wurden der Firma mehr als 17.500 Gitterboxen in einem Gesamtwert von mindestens zwei Millionen Euro entwendet. Gitterboxen werden in der Fördertechnik zur Lagerung und zum Transport eingesetzt.

Pressemitteilung