Ein maskierter Mann hat am Donnerstagmorgen eine Apotheke in Karlsruhe ausgeraubt. Der Mann sei in den Personalbereich gelangt und habe sich einen Liter Methadon geschnappt, teilte die Polizei mit.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Als ein Angestellter hinzukam, sei dieser von dem Mann mit einem sägeähnlichen Werkzeug bedroht worden. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Methadon ist ein synthetisch hergestelltes Opioid, das von Heroinsüchtigen eingenommen wird, die ihre Sucht bekämpfen wollen. Es lindert die starken Entzugserscheinungen des Heroins.

PM Polizei