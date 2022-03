Drei maskierte Männer haben am Samstagmittag ein Wettbüro in Mannheim überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohten die Täter einen Beschäftigten mit Pistolen und einem Schlagstock und drängten ihn in ein Hinterzimmer. Dort öffneten sie den Tresor und raubten das darin befindliche Bargeld. Einer der Täter soll zudem einen Spielautomaten aufgebrochen und weiteres Geld entwendet haben. Anschließend flüchteten die Männer. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, stand nach Angaben der Beamten zunächst nicht fest.

Mannheim (dpa/lsw) – PM