Der baden-württembergische Maschinen- und Anlagenbau sieht erste Anzeichen für eine Erholung der Auftragslage. Nach eineinhalb Jahren durchgehender Minusraten seien die Bestellungen von Maschinen und Anlagen zum ersten Mal wieder gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) am Montag in Stuttgart mit. Im April habe es im Inland real, also bereinigt um Preisschwankungen, zehn Prozent mehr Bestellungen gegeben als im Vorjahresmonat. Die Bestellungen aus dem Ausland gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fünf Prozent zurück.

Stuttgart (dpa/lsw) - «Es ist erfreulich, dass nach der langen Durststrecke jetzt wieder ein Monat mit Bestellzuwächsen verbucht wurde», sagte Dietrich Birk, Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg. Der Zuwachs gehe zwar auf einen schwachen April 2023 zurück, er könne aber dennoch ein erstes Anzeichen für eine zukünftige Erholung sein, so Birk.

Beim Blick auf den weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum sieht die Lage schlechter aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Bestellungen von Februar bis April um 17 Prozent zurück.